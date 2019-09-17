На «Амурской осени» случилась замена спектакля

Известный прибалтийский актер Арнис Лицитис не сможет принять участие в фестивале кино и театра «Амурская осень». По информации исполнительной дирекции, он не прилетел в Благовещенск по причине задержки на латвийско-российской границе. Поэтому принято об отмене спектакля «Клев».

Спектакль должен был пройти 17 сентября в 18.30 в Амурском областном театре драмы. В нем играют Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсонс. Это житейская история о смысле жизни, философская, легкая и веселая. Актерский дуэт уже приезжал в 2013 году со спектаклем «Ежик», он прошел с большим успехом.

Памятуя о хорошей актерской игре, благовещенские театралы с удовольствием разбирали билеты на «Клев», однако, не случилось. Таким образом, число конкурсных спектаклей сократилось с 13 до 12.

17 сентября исполнительная дирекция фестиваля приняла решение о замене спектакля. Вместо него в этот день в Амурском областном театре драмы в 18.30 пройдет творческий вечер с участием Мартиньша Вилсонса, Андрея Андреева и квартета «Баритоны».

Билеты, приобретенные на «Клев», будут действовать и на творческий вечер, обменивать их не нужно.

Подробнее о замене можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.