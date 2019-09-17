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17сентября
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21 сентября в Благовещенске состоится забег «Кросс Нации – 2019»

21 сентября в Благовещенске состоится забег «Кросс Нации – 2019»
Фото: admblag.ru

В субботу, 21 сентября, в Благовещенске состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019». Старт забега назначен на 12 часов на площади имени Ленина.

С 19 по 20 сентября с 10:00 до 18:00 будет работать мандатная комиссия. Участники забега смогут зарегистрироваться по адресу: улица Ленина 97. В день проведения забега, 21 сентября, регистрация начнется с 09:00 на центральной площади и закончится за 30 минут до первого старта, назначенного на 11:30, сообщает администрация Благовещенска.

По традиции первыми побегут участники так называемого VIP-забега, в котором примут участие дошкольники и ученики младших классов с родителями, а также пенсионеры.

Кроме того, на площади Ленина в 11:00 начнет свою работу площадка ГТО, где все желающие смогут сдать нормативы ГТО на шести оборудованных территориях по шести дисциплинам.

«Кросс Нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнование могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс нации – 2019» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

В текущем году свыше 80-ти регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в спортивном мероприятии. «Кросс нации – 2019» привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Телефон для справок в Благовещенске: (4162) 377-200.

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