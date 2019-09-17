В Благовещенске определены пять проблемных участков, из-за которых в домах нет горячей воды

В Благовещенске после гидравлических испытаний, проводимых Благовещенской ТЭЦ, специалисты Амурских коммунальных систем выявили пять дефектов на сетях теплоснабжения. Список участков, на которых проводятся работы, – на Амур.инфо.

Проблемы выявлены на участке улицы Трудовой между Амурской и Горького; в доме по адресу: улица Островского, 12; в районе пересечения улиц Амурская и Театральная; в районе улиц Пушкина–Фрунзе–Чайковского–Ленина; в районе жилого дома по улице Горького, 264. «В указанных районах подача горячей воды в жилые дома возобновится после устранения дефектов. Напомним, что ежегодные гидравлические испытания позволяют увидеть и устранить дефекты оборудования, что в итоге сказывается на стабильности прохождения отопительного сезона», – сообщили в АКС.

Благовещенцев, в чьих домах не появилась горячая вода, просят обращаться в управляющую компанию.

Тем временем горожане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды. «АКС говорит, что порывов нет по адресам: Зейская, 32 и Чайковского, 26/4. В управляющей компании утверждают, что порыв все-таки есть, и его не могут обнаружить. Диспетчеру теплосетей дозвониться нереально», – пишет читатель Амур.инфо. «В управляющей компании говорят, что со своей стороны все задвижки открыли, аварий нет, не подключает ТЭЦ. Дали номер телефона, по которому все время занято. Наш район Зейская–Лазо в официальной информации по порывам не значится», – сетует другой читатель.