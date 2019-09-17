Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:18 1

В Благовещенске определены пять проблемных участков, из-за которых в домах нет горячей воды

В Благовещенске определены пять проблемных участков, из-за которых в домах нет горячей воды

В Благовещенске после гидравлических испытаний, проводимых Благовещенской ТЭЦ, специалисты Амурских коммунальных систем выявили пять дефектов на сетях теплоснабжения. Список участков, на которых проводятся работы, – на Амур.инфо.

Проблемы выявлены на участке улицы Трудовой между Амурской и Горького; в доме по адресу: улица Островского, 12; в районе пересечения улиц Амурская и Театральная; в районе улиц Пушкина–Фрунзе–Чайковского–Ленина; в районе жилого дома по улице Горького, 264. «В указанных районах подача горячей воды в жилые дома возобновится после устранения дефектов. Напомним, что ежегодные гидравлические испытания позволяют увидеть и устранить дефекты оборудования, что в итоге сказывается на стабильности прохождения отопительного сезона», – сообщили в АКС.

Благовещенцев, в чьих домах не появилась горячая вода, просят обращаться в управляющую компанию.

Тем временем горожане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды. «АКС говорит, что порывов нет по адресам: Зейская, 32 и Чайковского, 26/4. В управляющей компании утверждают, что порыв все-таки есть, и его не могут обнаружить. Диспетчеру теплосетей дозвониться нереально», – пишет читатель Амур.инфо. «В управляющей компании говорят, что со своей стороны все задвижки открыли, аварий нет, не подключает ТЭЦ. Дали номер телефона, по которому все время занято. Наш район Зейская–Лазо в официальной информации по порывам не значится», – сетует другой читатель.

Просмотров всего: 767

#ЖКХ

распечатать


Общество 16

Амурчане тратят на оплату ЖКУ больше своих дальневосточных соседей

Общество 23

Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в «управляйки»
Общество 1

В Приамурье стартовал отопительный период
Общество 29

К вечеру пятницы не во все благовещенские дома вернется горячая вода
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терраформер

    Терраформер
    14 минут назад



    в районе пересечения улиц Амурская и Театральная;



    теплосети там походу сокровища Ермака нашли. 2 или 3 раза за прошлый сезон копали и на самом перекрёстке и вправо-влево по ул. Амурской.

    новый сезон - начинай сначала.

    это в план по сверхнормативным потерям штоле заложено?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь