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17сентября
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сегодня, 10:13 2

Дальневосточным специалистам хотят выдать подъемные

Дальневосточным специалистам хотят выдать подъемные
Фото: Амур.инфо

В Госдуме готовят законопроект, уравнивающий в правах приглашенных из других регионов России специалистов и выпускников с местной пропиской.

Согласно программе «Трудовая мобильность», переселенец, переезжающий на Дальний Восток на квалифицированную работу, вправе получить от государства субсидию в размере 225 тысяч рублей, из которых большая часть (150 тысяч рублей) выделяется из федерального бюджета, а оставшиеся 75 тысяч – из бюджетов субъектов РФ. Причем в некоторых регионах Дальнего Востока, располагающих дополнительными средствами, сумма подъемных достигает миллиона рублей, что становится серьезным стимулом и подспорьем для специалистов.

Однако при этом подъемные выдаются только приезжим выпускникам, приглашенным на Дальний Восток по востребованным специальностям, и не охватывают таких специалистов с местной пропиской. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь, это несправедливо и ставит граждан в неравное положение.

«Есть такие случаи, когда студенты с дальневосточной пропиской едут обучаться в центральные районы страны, чтобы получить специальность, которую они не могут получить в высших учебных заведениях Дальнего Востока. Потом, когда они получают профессию, они возвращаются на Дальний Восток и оказываются в неравных условиях с теми, кого привлекают из центральных регионов страны», – рассказала «Парламентской газете» замглавы думского комитета.

По мнению Бондарь, выпускники вузов, имеющие дальневосточную прописку и чьи специальности востребованы на Дальнем Востоке, также должны в полном объеме получать денежную субсидию – чтобы у них был стимул вернуться в родные края. Чтобы закрепить эту норму в законодательстве, парламентарий намерена внести в Госдуму соответствующие поправки в закон «О занятости населения в РФ».

Она уже проинформировала о подготовке инициативы Министерство труда и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. 17 сентября законопроект поступит на экспертное обсуждение в координационный совет «Единой России».

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#Дальний Восток #финансы #российская власть

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Комментарии
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  • Керталаш

    Керталаш
    1 час назад

    зачем в ЕР?это они всё решать будут?госорганов больше не существует?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Керталаш

    зачем в ЕР?это они всё решать будут?госорганов больше не существует?



    Просто Бондарь - из "ЕР", поэтому сначала обсуждают в партии - практика такая. Подвоха нет. Решать окончательно будет Госдума.

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