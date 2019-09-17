В Благовещенске автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за ремонта дорог

В Благовещенске начиная со вторника, 17 сентября, начинается ремонт дороги на двух участках. В районе перекрестка Калинина и Тенистой перекроют одну полосу. На участке улицы Пушкина движение временно остановится.

Как сообщает администрация областного центра, движение автомобилей будет ограничено на участке улиц Тенистая–Калинина. Здесь перекроют четвертую часть проезжей части (одну полосу). Работы должны завершиться в субботу, 21 сентября. С 17 по 24 сентября в связи с устройством инженерных сетей перекроют проезжую часть участка улицы Пушкина, между Зейской и Амурской. Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#строительство #транспорт

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Елена Котейко