Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:02 5

В Благовещенске автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за ремонта дорог

В Благовещенске автомобилистам придется потерпеть неудобства из-за ремонта дорог
Фото: admblag.ru

В Благовещенске начиная со вторника, 17 сентября, начинается ремонт дороги на двух участках. В районе перекрестка Калинина и Тенистой перекроют одну полосу. На участке улицы Пушкина движение временно остановится.

Как сообщает администрация областного центра, движение автомобилей будет ограничено на участке улиц Тенистая–Калинина. Здесь перекроют четвертую часть проезжей части (одну полосу). Работы должны завершиться в субботу, 21 сентября.

С 17 по 24 сентября в связи с устройством инженерных сетей перекроют проезжую часть участка улицы Пушкина, между Зейской и Амурской.

Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 693

#строительство #транспорт

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске полицейский автомобиль врезался в легковушку (фото)
Общество 5

Новозеландские пенсионеры-авиапутешественники посетят Амурскую область
Экономика 23

До 2024 года средняя цена на жилье может подскочить до 80 тысяч за квадратный метр
Экономика 1

В Хэйхэ стартует строительство экспериментальной свободной экономической зоны

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Благовещенские автомобилисты терпят неудобства из-за благовещенских дорог.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    до зимы бы успели, чёрт с ними! много в этот раз разбомбили))

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Мне интересно кто там такой умный оформил этот участок под откат, кто подрядчик?

    Этому куску асфальта года 2-3 и он был в хорошем состоянии.

    Есть участки более проблемные в городе, очевидно многим.

  • Керталаш

    Керталаш
    1 час назад

    наверно Калита напоследок раздаёт заказы своим друзьям

  • Graf1977

    Graf1977
    13 минут назад

    Так у нее сейчас заместитель директор САР, у того похоже бордюры не куда девать было, вот массовое обустройство по всему городу и началось, в аккурат сразу после его назначения!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь