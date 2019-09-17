В Якутии продолжены работы по вывозу фрагментов ракеты, запущенной с Восточного
В Вилюйском и Алданском районах Якутии с 10 сентября были продолжены работы по вывозу фрагментов ракеты-носителя «Союз-2», пуск которого состоялся 5 июля с космодрома Восточный. В составе воздушно-поисковых групп принимают участие представители Минэкологии Якутии, ФГУП «ЦЭНКИ» и ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».
Как сообщается на сайте министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, в результате облета 11-12 сентября в районе падения РП 983 в Алданском районе обнаружено восемь фрагментов, из них вывезено четыре. В Вилюйском улусе в районе падения РП 985 обнаружено и вывезено семь фрагментов.
Специалистами ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» и инспекторами государственного экологического надзора из-под фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя и на мониторинговых точках были отобраны пробы почвы, а также сделаны пробы радиационного фона. По словам госинспекторов, значение уровня гамма-излучения в Вилюйском и Алданском районах находится на уровне многолетних республиканских средних значений.
Экологическое обследование и вывоз фрагментов в РП 985 и РП 983 продолжатся.
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru
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