В Якутии продолжены работы по вывозу фрагментов ракеты, запущенной с Восточного

Как сообщается на сайте министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, в результате облета 11-12 сентября в районе падения РП 983 в Алданском районе обнаружено восемь фрагментов, из них вывезено четыре. В Вилюйском улусе в районе падения РП 985 обнаружено и вывезено семь фрагментов.

Специалистами ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» и инспекторами государственного экологического надзора из-под фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя и на мониторинговых точках были отобраны пробы почвы, а также сделаны пробы радиационного фона. По словам госинспекторов, значение уровня гамма-излучения в Вилюйском и Алданском районах находится на уровне многолетних республиканских средних значений.

Экологическое обследование и вывоз фрагментов в РП 985 и РП 983 продолжатся.

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru