В Благовещенске полицейский автомобиль врезался в легковушку (фото)

Утром 16 сентября в Благовещенске произошло ДТП с участием служебного автомобиля МО МВД России «Благовещенский». Предварительно установлено, что водитель этой машины (в рабочее время, трезвый) при движении задним ходом допустил наезд на стоявший автомобиль Toyota.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, пострадавших в результате ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. По факту произошедшего начальником УМВД генерал-майором полиции Николаем Аксёновым назначена служебная проверка. По ее результатам виновник будет привлечен к сторогой дисциплинарной ответственности. Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев