Жителей Моховой Пади просят быть бдительными из-за опасного растения

Жителей поселка Моховая Падь просят быть бдительными из-за опасного растения – амброзии полыннолистной. В случае его обнаружения необходимо сразу принять меры.

В 2014 году на территории Моховой Пади, между Л-24 и железнодорожным тупиком, была установлена карантинная фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной. С момента обнаружения растения ежегодно ведутся работы по его уничтожению. В этом году 10 сентября амброзия выкашивалась ручными мотокосами.

Амброзия полыннолистная – это однолетнее травянистое растение семейства Астровых. Засоряет все полевые культуры (пропашные и зерновые), огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Обильно произрастает на необрабатываемых землях: пустырях, обочинах автомобильных и железных дорог, а также на территориях населенных пунктов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

По внешнему виду амброзия напоминает куст полыни, но с листьями, похожими на листья цветов – Бархатцев. От полыни ее отличает отсутствие характерного запаха при растирании листьев. Запах похож на запах растертых листьев маньчжурского ореха. Амброзия размножается только семенами, но которые могут сохранять свою жизнеспособность до 40 лет. Она признана карантинным сорняком по причине значительного снижения урожайности посевов при массовом размножении. Также пыльца амброзии вызывает аллергические заболевания у людей – полиннозы и может усугубить приступы астмы. Помимо пыльцы аллергенами для людей являются все части растения амброзии, кроме семян. При поедании растения в фазе цветения лактирующими животными, их молоко приобретает резкий, неприятный запах и вкус.

«Уважаемые жители Моховой Пади! Если вы заметите вышеуказанное растение, то немедленно удалите его, вырвав с корнем. В целях исключения контакта аллергенного растения с кожей, вырывать его следует только в перчатках», – пишет пресс-служба управления.

О новых очагах опасного карантинного объекта просят информировать управление по телефону 8 (4162) 22-69-70.

Фото: rsnamur.ru