Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономии, в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.

В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.