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17сентября
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сегодня, 09:05 1

Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке

Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин 17 сентября посетит Кризисный центр МЧС. Там глава государства обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономии, в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.

В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.

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#визиты #Дальний Восток #наводнение #российская власть

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Комментарии
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  • Керталаш

    Керталаш
    2 часа назад

    бога будут молить о хорошей погоде

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