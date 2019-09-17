Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин 17 сентября посетит Кризисный центр МЧС. Там глава государства обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономии, в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.
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