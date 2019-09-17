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17сентября
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сегодня, 08:29 2

В России утвердили новые правила по отлову бездомных животных

В России утвердили новые правила по отлову бездомных животных
Фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации утвердило «Методические указания для регулирования деятельности с животными без хозяев». Способы и методы обращения с животными должны быть гуманными, а процесс отлова бездомных животных должен фиксироваться на видео.

Регулирующие нормы приняты для реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основными статьями ФЗ устанавливается, что обращение с животными без владельцев регулируется для предупреждения возникновения эпидемий, предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан и юридических лиц, в целях гуманного отношения к животным, предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, а также оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии. Также предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам. При этом исключая способы, предусматривающие жестокое обращение с животными.

Методические указания разработаны Минприроды в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева и согласованы с ответственными структурами в регионах РФ. Замечания субъектов РФ были учтены в итоговом документе. Данное условие является важным, поскольку принятым постановлением правительства РФ утверждены методические указания, на основе которых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ будут разработаны и утверждены региональные порядки осуществления деятельности с бесхозяйными животными. Кроме того, проект постановления прошел процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В методические указания вошли положения и требования, регламентирующие действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области ответственного обращения с животными. Описаны требования к оснащению автотранспортных средств, используемых для транспортировки животных, указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова.

Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам, сообщает Минприроды РФ.

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#животные #закон

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Ну всё, отлично! С животными разобрались, защитили, накормили, обеспечили всем необходимым для жизни собачьей, вернули хозяевам. На бумаге хорошо, гладко постелили. Теперь пора бы про граждан подумать, каждому безработному работу с адекватной для жизни зарплатой, каждому бездомному жильё, нищему достаток, пенсионеру хорошую пенсию, работающему возможность съездить отдохнуть куда пожелает в стране и за её пределами, всем желающим ипотеку под 0%. Всем по видео камере, будем ролики записывать как мы живём и выкладывать в глобальную сеть, все остальные должны это видеть ну и завидовать.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Очередной мертворожденный закон.

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