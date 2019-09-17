Гороскоп 17 сентября: Скорпионы обновят гардероб, Близнецы зайдут в тупик

Восход Солнца: 06:07

Заход Солнца: 18:41

Солнце в Деве.

Овен. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Это экзамен на здравость мышления, твердость духа и умение находить компромиссы. Тем не менее не уходите полностью в свои проблемы. Как бы вы не были заняты, уделите время близким.

Телец. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Все это только внесет сумятицу в мысли. Рассчитывайте только на себя. Не пытайтесь надеяться на партнеров и не ждите ни от кого помощи.

Близнецы. Не исключено, что сегодня у Вас появится возможность сменить место жительства или сферу профессиональной деятельности. Ваши личные отношения с партнером могут зайти в тупик.

Рак. Опасный день для Раков. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Проблемы будут постоянно напоминать о себе,подталкивая к непродуманным действиям. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциями. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч: вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами.

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Лев. День неблагоприятный для поездок, путешествий, дальних прогулок. В сфере профессиональной деятельности назревает конфликт с руководством или кадровые перестановки. Вероятны неожиданное известие или проблема.

Дева. Этот день связан с очищением мыслей, успокоением. Если вы справитесь с важными проблемами на работе, исправите старые ошибки, то сегодня избавитесь от напряжения и преодолеете большинство препятствий. Все свое внимание переключите на собственный дом и семейные отношения.

Весы. Вторник связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Благоприятны сотрудничество с партнерами и обращения к начальству. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или в переходе к новым видам деятельности.

Скорпион. День приобретений, накопления имущества, покровительства. Обратите внимание на свой гардероб. Его давно нужно обновить. Не помешает приобрести пару симпатичных вещей. Этот день посвятите детям, вспомните свое детство и все самое лучшее, что было связано с ним.

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Стрелец. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией, покровительством Высших сил, справедливостью. Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Сегодня Вас ожидают личные свидания или дружеские встречи.

Козерог. Скоро Козерогам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Космические потоки значительно поднимут Ваш жизненный потенциал. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при оформлении документов или при работе с бумагами.

Водолей. Сегодня воздержитесь от активности в деловой сфере. Благоприятный день для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Вторую половину дня посвятите тесному общению с близким человеком, семьей, детьми. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Рыбы. День связан с получением космической энергии. Благоприятны любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Сегодня вполне возможен прием гостей. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Астролог: Вальдемар Небоходцев