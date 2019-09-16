Амурским подтопленцам направят более 170 тонн овощей

Жители Селемджинского и Мазановского районов Амурской области, пострадавшие от наводнения летом текущего года, получат более 170 тонн овощей. Об этом амурские власти рассказали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Из резервного фонда региона было перечислено около 4 миллионов рублей Мазановскому району и Селемджинскому району. «Общий объем овощей для подтопленцев: 95 тонн картофеля, 38 тонн капусты, по 19 тонн моркови и свеклы. Это в среднем по 50 килограммов картофеля на человека, 20 килограммов капусты на человека и по 10 килограммов моркови и свеклы на одного человека», – перечислил министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков. Продукты доставят амурчанам, пострадавшим от паводка, уже на этой неделе.

Также на заседании КЧС сообщили, что 25 сентября вернутся домой школьники из подтопленных населенных пунктов, отдыхавшие во всероссийском детском центре «Океан». 69 юных амурчан встретят в Белогорске, а затем отправят в их населенные пункты. Ребята продолжат обучение, начиная с 27 сентября. «В Селемджинский район прибывает 24 человека. Семь из них из поселка Февральск, остальные из села Норск. В Мазановский район вернутся 38 человек, пять из которых проживает в селе Мазаново, девять в Богословке и 24 – в селе Угловое. Учеников из села Угловое будут возить в школу села Таскино. Дети из Февральска и Мазаново ходят в школы в своих селах», – отметила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Тем временем в селе Норск заканчивают ремонт здания школы. Здесь должны учиться 33 ребенка. Начальные классы почти готовы принять учеников. Работы планируют завершить к концу сентября, отчитались в министерстве строительства и архитектуры региона. Школу села Угловое обследует комиссия. Результаты станут известны в конце недели.

Подтопленцев, которых разместили в пунктах длительного пребывания Благовещенска, регулярно навещают представители министерства социальной защиты населения Амурской области. По данным регионального правительства, пострадавшие от паводка довольны условиями проживания. Некоторые из них успели найти работу в поселке Моховая Падь, где находится их пункт длительного пребывания, отметила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.