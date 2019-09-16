В Благовещенске открылся проект «Мама-предприниматель»

В понедельник, 16 сентября, в столице Амурской области дан старт проекту «Мама-предприниматель». Его организовали, чтобы поддержать женщин, находящихся в декретном отпуске, – тех, кто намерен заняться малым и средним предпринимательством.

Из поступивших заявок в Благовещенске на участие в проекте отобрали 20 горожанок. Им предстоит бесплатно пройти обучение основам ведения бизнеса у опытных бизнес-тренеров и представителей региональных структур поддержки малого бизнеса. Также кандидаты примут участие в конкурсе стартапов.

«В России сотни тысяч женщин мечтают о создании собственного бизнеса, но они сталкиваются с целым рядом барьеров: это и отсутствие стартового капитала, и нехватка знаний, нехватка бизнес-компетенций, а главное – недостаток веры в себя и непонимание, как сочетать материнство и бизнес, – подчеркивают сотрудники благовещенского центра "Мой Бизнес". – Когда стало известно о запуске проекта в Благовещенске, мы увидели, насколько востребован у наших женщин этот проект – заявки на участие начали поступать практически сразу. Они мечтают о самореализации и полны идей для начала собственного дела. Они хотят воплощать свои идеи в реальность».

По итогам пятидневного обучения участницы проекта получат возможность стать обладателями гранта в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Итоги проекта в Благовещенске подведут 20 сентября. Как отмечают организаторы, проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. Всего в этом году проект коснется 50 регионов страны.