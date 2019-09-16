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16сентября
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сегодня, 20:06 1

В Амурской области судебный пристав помог вернуть лошадь владельцу

В Амурской области судебный пристав помог вернуть лошадь владельцу
Фото: pixabay.com

Амурчанин разрешил своей лошади временно пожить у его знакомого. Владелец передал ему животное вместе с уздечкой и седлом. Однако в нарушение договоренности гражданин не вернул лошадь ее владельцу. На помощь пришли судебные приставы.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов Амурской области, владелец лошади обратился в Тамбовский районный суд с исковым требованием о возврате лошади. В суде истец пояснил, что в мае 2018 года предоставил гражданину во временное пользование лошадь с тавром вместе с уздечкой и седлом. Однако в обговоренный заранее срок тот не вернул лошадь. Суд согласился с доводами истца и постановил обязать гражданина вернуть животное. Исполнительный лист передали в службу судебных приставов по Тамбовскому району.

Пристав отправился к должнику. По месту его жительства лошади не оказалось, в связи с чем хозяину дома вручили требование о предоставлении и передачи лошади, узды и седла в пятидневный срок взыскателю. Должника предупредили об административной ответственности по статье 17.15. КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Через несколько дней в отдел судебных приставов по Тамбовскому району пришел взыскатель и написал заявление, что получил лошадь, узду и седло, в связи с чем больше не имеет претензий к должнику.

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#животные #закон #суды

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Комментарии
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  • Юлия

    Юлия
    35 минут назад

    Вот так приставы! Честь им и хвала. Лучше бы нормально вели исполнительные производства. В ОСП 2 по Благовещенску - полный бардак!!!!!!

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