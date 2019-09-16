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16сентября
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Бриллиантовая ручка, профессура Строгановки и проект Стоянова: первый дневник «Амурской осени»

Бриллиантовая ручка, профессура Строгановки и проект Стоянова: первый дневник «Амурской осени»

Семнадцатый фестиваль кино и театра «Амурская осень» ярко стартовал, собрав на «красной дорожке» больше тысячи зрителей. По алому полотну прошлись больше 100 актёров, режиссеров и других людей из театра, кино и другого искусства. Самые яркие звезды рассказали «Альфа ТВ» о своих последних ролях и новых проектах.

В первом выпуске «Дневников» репортаж с «красной дорожки», церемония открытия фестиваля, а также работа трех выставок – китайского художника Ли Фуцая, работающего в традиционной технике гохуа, российских эмальеров и актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой.

В видеоверсии также собраны самые яркие моменты первых двух конкурсных спектаклей: «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым, Алисой Гребенщиковой, Сергеем Кошониным и «Тайны королевской кухни» с Любовью Толкалиной, Григорием Сиятвиндой, Артемом Ткаченко и другими.

Всего за фестивальную неделю журналисты подготовят семь выпусков «Дневников “Амурской осени”».

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#Амурская осень #культура

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