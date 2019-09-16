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16сентября
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Прокуратура Амурской области проверит нормативы накопления ТКО

Прокуратура Амурской области проверит нормативы накопления ТКО
Фото: opora-amur.ru

В прокуратуре Амурской области в понедельник, 16 сентября, состоялось рабочее совещание. Одним из его вопросов стала проблема реализации реформы обращения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Вопрос поднял председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов на личном приеме генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки 5 сентября 2019 года. Реализация реформы обращения с ТКО привела к резкому росту затрат на вывоз мусора, накапливаемого объектами предпринимательства, особенно в таких сферах, как торговля и бытовое обслуживание населения.

По имеющейся информации «Опоры России», в следующем 2020 году могут быть установлены еще большие нормативы накопления ТКО по сравнению с нормативами, действующими в настоящее время.

Именно поэтому, считает Борис Белобородов, в муниципалитетах необходимо усилить контроль за замерами фактических объемов накопления ТКО на объектах предпринимательства. Впереди четвертый квартал года, в котором муниципалитеты должны проводить замеры с привлечением представителей советов предпринимателей муниципалитетов. По словам Бориса Леонидовича, прокурор области Руслан Медведев обещал поставить замеры образуемых объемов ТКО в оставшийся период текущего года под контроль районных прокуроров. «Если нормативы накопления ТКО будут основаны на недостоверных данных, мы оспорим их в суде», – заявил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

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#закон

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    В каком суде? У кого спросят?

    Весь суд под Семеновым! Весь мусор у его сына!

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Если будет доказательная база и в рамках закона, то может и получится.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Graf1977

    В каком суде? У кого спросят? Весь суд под Семеновым! Весь мусор у его сына!



    +++++++++

  • Kadet_84

    Kadet_84
    30 минут назад

    Лучше бы оспорили методику определения суммы платежа за ТКО, исходя из числа проживающих, а не из площади помещения... Мусорят то, люди, а не метры....

  • strannic

    strannic
    12 минут назад

    в результате проверки будет определено,что нормативы занижены и фирмы занимающиеся вывозом мусора работают себе в убыток

  • nerro

    nerro
    6 минут назад

    Kadet_84

    Лучше бы оспорили методику определения суммы платежа за ТКО, исходя из числа проживающих, а не из площади помещения... Мусорят то, люди, а не метры....



    пеньше платить не станете при подушевом подсчёте.

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