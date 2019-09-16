Прокуратура Амурской области проверит нормативы накопления ТКО

В прокуратуре Амурской области в понедельник, 16 сентября, состоялось рабочее совещание. Одним из его вопросов стала проблема реализации реформы обращения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Вопрос поднял председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов на личном приеме генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки 5 сентября 2019 года. Реализация реформы обращения с ТКО привела к резкому росту затрат на вывоз мусора, накапливаемого объектами предпринимательства, особенно в таких сферах, как торговля и бытовое обслуживание населения.

По имеющейся информации «Опоры России», в следующем 2020 году могут быть установлены еще большие нормативы накопления ТКО по сравнению с нормативами, действующими в настоящее время.

Именно поэтому, считает Борис Белобородов, в муниципалитетах необходимо усилить контроль за замерами фактических объемов накопления ТКО на объектах предпринимательства. Впереди четвертый квартал года, в котором муниципалитеты должны проводить замеры с привлечением представителей советов предпринимателей муниципалитетов. По словам Бориса Леонидовича, прокурор области Руслан Медведев обещал поставить замеры образуемых объемов ТКО в оставшийся период текущего года под контроль районных прокуроров. «Если нормативы накопления ТКО будут основаны на недостоверных данных, мы оспорим их в суде», – заявил прокурор Амурской области Руслан Медведев.