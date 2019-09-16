В Амурской области зарегистрировано почти 2 тысячи случаев ОРВИ

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в Амурской области зарегистрирован 1 971 случай острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Этот показатель ниже недельного эпидемического порога на 42,5 %, и не превышает среднемноголетний показатель.

Тем временем в регионе продолжается иммунизация против гриппа. По состоянию на 13 сентября, привиты 243 741 человек, что составляет 59,7 % от плана. Всего по плану предстоит привить 400 765 человек. Уже получили вакцину 89 559 детей, что составляет 69 % от плана, по которому предстоит привить 129 101 ребенка.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание, что сезонная профилактика гриппа и ОРВИ проводится с целью повышения резистентности организма человека к респираторным вирусам во время максимальной вероятности заболеваний и в предэпидемический период.

Вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат люди, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании (например, школьников) и групп, подвергающихся повышенному риску заражения и играющих важную роль в дальнейшем распространении инфекций – это медицинские работники, работники торговли, общественного транспорта.

Вакцинация против гриппа позволяет создать защиту больших групп населения и предупредить массовое распространение инфекции среди населения, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией выше на 13,2 % уровня заболеваемости прошлой недели. Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает о соблюдении основных мер профилактики энтеровирусной инфекции и необходимости не допускать в образовательные учреждения детей с любыми признаками инфекционного заболевания.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 42,7 %. Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает лицам выезжающим за рубеж, о строгом соблюдении мер профилактики инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Денге, лихорадки Зика, коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), энтеровирусной инфекции, птичьего гриппа.