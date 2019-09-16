Благовещенка просит помощи в розыске бесследно пропавшей родственницы

Благовещенка разыскивает родственницу, которая пропала больше месяца назад. У исчезнувшей женщины осталась дочь-первоклассница. Незадолго до пропажи женщина уволилась из детского сада, где работала няней.

«Помогите разыскать нашу родственницу Оксану Симакову! 10 августа около 18 часов она ушла из дома в переулке Советский в городе Благовещенске и пропала», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» родственница пропавшей Александра.

По ее словам, Оксана и раньше могла загулять, но максимум на пару дней, да и то всегда была на связи. На этот раз ее телефон недоступен для связи. «28 августа она позвонила с чужого номера, сказала, что находится в Новорайчихинске и пообещала вернуться домой 28 августа. Нужно было собирать в школу дочь, ей шесть лет. Но ни к назначенной дате, ни позже Оксана не вернулась. Где она и что с ней, мы не знаем. Ее дочь осталась с бабушкой и тетей», – продолжает Александра.

Как стало известно родственникам Оксаны, незадолго до своего бесследного исчезновения она уволилась из детского сада, где работала нянечкой. А еще раньше она якобы познакомилась с мужчиной, освободившимся из мест лишения свободы. Родственники Оксаны не знают о нем ничего, кроме того, что Оксана общалась с ним около шести месяцев.

Приметы разыскиваемой: 37 лет, рост около 160 сантиметров, темно-каштановые волосы, смуглая кожа, зеленые глаза. Особые приметы: небольшой шрам на правой брови, проблемы с зубами на верхней и частично нижней челюстях.

Всем, кто видел описываемую женщину или знает, где она находится, просят обратиться в полицию по номерам 02, 102, или по номеру родственницы разыскиваемой: +7-909-811-84-76 (Александра).