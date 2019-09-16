Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:18 1

Амурчанин перевел мошеннику больше 238 тысяч рублей

Амурчанин перевел мошеннику больше 238 тысяч рублей

Житель Свободного лишился денег, пытаясь продать гараж на сайте бесплатных объявлений. Мужчина не только сообщил мошеннику данные двух своих банковских карт, но и послушно выполнил все, что требовал обманщик. В результате потерпевший лишился 238 500 рублей.

Предварительно установлено, что потерпевший разместил в сети Интернет объявление о продаже гаража. С ним связался мужчина, который сказал, что готов приобрести недвижимость и внести предоплату на банковскую карту. После этого продавец сообщил злоумышленнику номера двух своих банковских карт, сроки их действия и кодовые номера, расположенные на обратной стороне карты. Звонивший также попросил амурчанина сходить в ближайший банкомат, так как ему якобы необходимы подтверждающие чеки о выполненных операциях.

Когда продавец оказался у банкомата, ему снова позвонил псевдопокупатель. Он стал пошагово диктовать, какие действия необходимо выполнить. В итоге хозяин гаража снял деньги со своих карт – 156 000 рублей с одной и 82 500 рублей с другой – и перевел эти суммы на указанный злоумышленником номер. Когда амурчанин понял, что его обманули, обратился в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Полиция в очередной раз напоминает всем – при сделках через сайты объявлений необходимо быть особенно внимательными и осторожными. «Если неизвестный пытается выяснить у вас личные данные, номер и код банковской карты, расчетного счета и так далее, ни в коем случае не сообщайте эту информацию. Разглашение таких сведений ставит под угрозу вашу финансовую безопасность. Не совершайте манипуляций со своими картами и счетами под диктовку незнакомцев. Постоянно напоминайте об этом своим пожилым родственникам. В случае совершения в отношении вас и или ваших близких мошеннических действий незамедлительно обратитесь в ближайший отдел внутренних дел», – говорится на сайте УМВД РФ по Амурской области.

Просмотров всего: 344

#закон #криминал #происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

Благовещенка просит помощи в розыске бесследно пропавшей родственницы
В России и мире

Отец мало проводил времени с сыном и написал трогательные слова после его смерти
Происшествия

Часть Свободного накрыл столб черного дыма (фото, видео)
Происшествия

В Октябрьском районе из горящего дома спасли двух мужчин
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Абрахман

    Абрахман
    11 минут назад

    Без лоха и жизнь плоха....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь