Амурчанин перевел мошеннику больше 238 тысяч рублей

Житель Свободного лишился денег, пытаясь продать гараж на сайте бесплатных объявлений. Мужчина не только сообщил мошеннику данные двух своих банковских карт, но и послушно выполнил все, что требовал обманщик. В результате потерпевший лишился 238 500 рублей.

Предварительно установлено, что потерпевший разместил в сети Интернет объявление о продаже гаража. С ним связался мужчина, который сказал, что готов приобрести недвижимость и внести предоплату на банковскую карту. После этого продавец сообщил злоумышленнику номера двух своих банковских карт, сроки их действия и кодовые номера, расположенные на обратной стороне карты. Звонивший также попросил амурчанина сходить в ближайший банкомат, так как ему якобы необходимы подтверждающие чеки о выполненных операциях.

Когда продавец оказался у банкомата, ему снова позвонил псевдопокупатель. Он стал пошагово диктовать, какие действия необходимо выполнить. В итоге хозяин гаража снял деньги со своих карт – 156 000 рублей с одной и 82 500 рублей с другой – и перевел эти суммы на указанный злоумышленником номер. Когда амурчанин понял, что его обманули, обратился в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Полиция в очередной раз напоминает всем – при сделках через сайты объявлений необходимо быть особенно внимательными и осторожными. «Если неизвестный пытается выяснить у вас личные данные, номер и код банковской карты, расчетного счета и так далее, ни в коем случае не сообщайте эту информацию. Разглашение таких сведений ставит под угрозу вашу финансовую безопасность. Не совершайте манипуляций со своими картами и счетами под диктовку незнакомцев. Постоянно напоминайте об этом своим пожилым родственникам. В случае совершения в отношении вас и или ваших близких мошеннических действий незамедлительно обратитесь в ближайший отдел внутренних дел», – говорится на сайте УМВД РФ по Амурской области.