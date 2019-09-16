Отец мало проводил времени с сыном и написал трогательные слова после его смерти

В США мужчина на протяжении 8 лет почти не появлялся дома и все время работал. Отдав своей компании всю свою жизнь, он сумел создать успешный бизнес, который обеспечивает его семью, но, когда умер его сын, он понял, что деньги не главное.

«Ровно восемь лет назад у нас родились близнецы, а я стал основателем Cloudability. Около трёх месяцев назад я стал полноправным владельцем компании. А три недели назад мы потеряли одного из наших мальчиков», – начал свою речь отец.

Стормент был на совещании, когда ему позвонила жена, чтобы сообщить ему ужасную новость. «Вайли мертв», – холодно сказала Джессика. Джей Ар прервал совещание и сразу поехал домой. На улице рядом с домом было несколько машин скорой помощи и полиции. Когда восьмилетний ребенок внезапно умирает, это сразу рассматривают как возможное преступление.

«Прошло больше двух мучительных часов, прежде чем я смог увидеть моего мальчика. <...> Когда нам разрешили войти в комнату, меня охватило жуткое спокойствие. Я лёг рядом с ним на кровать, взял его за руку и повторял: "Что случилось, приятель?"» – продолжал отец.

Оказалось, Вайли умер ещё ночью. С утра мама думала, что он просто спит и не стала ему мешать, но, когда она его проверила, тело было уже холодным. Его брат лежал рядом и играл на своём айпаде.

В прошлом году у Вайли диагностировали доброкачественную роландическую эпилепсию. Родители считают, что мальчик погиб из-за синдрома внезапной смерти при эпилепсии.

«Все педиатры и неврологи, с которыми мы обсуждали его состояние, сказали, что беспокоиться не о чем. Но никто даже не упомянул, что в конечном итоге убило его. 1 из 4500 детей с эпилепсией страдают от этого синдрома. Мы успокаивали себя статистикой», – рассказала мать малыша.

Отец, спустя несколько месяцев после смерти сына стал призывать всех отказаться от работы и проводить как можно больше времени со своими детьми, сообщает Life.

«Если мы вообще что-то вынесли из этой ситуации, так это то, что жизнь хрупка, а отведённое время может оказаться невыносимо коротким. Многие спрашивают, чем они могут нам помочь. Обнимите своих детей. Не работайте допоздна. Когда ваше время закончится, вы совершенно точно будете сожалеть о многом из того, на что его тратили», – закончил свою мысль отец.