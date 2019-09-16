Трюки экс-амурчанина Максима Абрамова поразили американскую звезду скейтборда

Фото: www.instagram.com/maxlullove

Легенду скейтборда Тони Хоука поразили трюки 10-летнего экс-амурчанина Максима Лаллав (Абрамова). Видео с Максимом он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте с подписью: «New favorite skater» («Мой любимый скейтер»).

Видео с трюками Максима за три дня посмотрели 765 тысяч пользователей. Они оставили тысячи восторженных комментариев.

Ранее Амур.инфо сообщало, что пост Максиму, оставшемуся без ног по вине матери, посвятил известный видеоблогер, журналист Юрий Дудь.

В недавнем интервью «Известиям» Максим рассказал, как пришел в спорт. «Вообще это мой вид передвижения. У меня есть и протезы. Мама подумала, на чем мне можно ездить, когда я без протезов, и сейчас я катаюсь на скейте. (…) Я сначала катался на моем первом скейте и попал случайно в скейтпарк, просто так, покататься. Мама увидела меня и решила, что, может быть, я начну кататься на нормальном скейте и потом нашла мне тренера, наверное, вы знаете – Павел Мушкин. Я участвовал вообще в 6 чемпионатах и два из них выиграл», – рассказал скейтбордист.

В будущем мальчик хотел бы поучаствовать в Паралимпиаде, если скейтбординг включат в программу соревнований.

«Максим излучает очень сильную энергетику, он всегда он центр притяжения и постоянно растет. Я вижу, как он становится все лучше и лучше. Максим хочет выступить на Паралимпиаде. У него есть для этого данные. Он молодой, крепкий, способный скейтбордист. Если он захочет, он это сделает», – рассказал тренер Максима по скейтбордингу Павел Мушкин, сообщает 5-tv.ru.

Максим Абрамов родился в Ивановском районе Амурской области. Он лишился обеих ног в полтора года. Мать ушла за алкоголем, оставив ребенка одного в кроватке. В это время в доме начался пожар, в результате которого Максиму ампутировали ноги. В 2012 году ребенка взяла под опеку семья из Санкт-Петербурга.