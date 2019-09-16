Часть Свободного накрыл столб черного дыма (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

В понедельник днем, 16 сентября, один из районов Свободного из-за пожара накрыл огромный столб едкого черного дыма. По информации в социальных сетях, возгорание произошло на площадке строительства нового многоэтажного дома.

Фото и видео с места происшествия опубликовал местный паблик svbnews. В комментариях к новости указано, что пожар произошел на улице Инженерная, рядом с пересечением с улицей Подгорная, на площадке строительства нового многоэтажного дома.

«Загорелся битум, а следом и гараж», – говорится в паблике.

«Мощно горит. Очень-очень мощно. Офигеть. Сейчас пол Свободного задымить», – комментирует один из очевидцев.

В Амурском управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 14:49. В 14:58 открытое горение было ликвидировано. По предварительной информации, на контейнерной площадке в районе улиц Инженерная и Подгорная Свободного горел теплоизоляционный материал – пенопласт.

«В тушении принимали участие пять человек личного состава местной пожарной части города Свободного и две автоцистерны. На месте пожара работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы», – проинформировали в ведомстве.

Видео: instagram.com/svbnews/