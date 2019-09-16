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16сентября
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В Октябрьском районе из горящего дома спасли двух мужчин

В Октябрьском районе из горящего дома спасли двух мужчин
Фото: sputnik-georgia.ru

В ночь на 16 сентября огнеборцам поступило сообщение о пожаре в поселке Таежном Октябрьского района. Возгорание произошло на кухне в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома. Вероятная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Через пять минут после сообщения на место прибыли огнеборцы пожарной команды поселка Таежный и пожарно-спасательной части № 8 села Екатеринославка, всего семь человек и две единицы техники. Звеном газодымозащитной службы во время проведения разведки были спасены двое мужчин 1998 и 1999 годов рождения. С отравлением продуктами горения их доставили в военный госпиталь Белогорска.

В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем на кухне повреждена бытовая техника и вещи, квартира закопчена по всей площади. Распространения огня на соседние помещения пожарные не допустили.

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#пожары #происшествия

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