В Октябрьском районе из горящего дома спасли двух мужчин

В ночь на 16 сентября огнеборцам поступило сообщение о пожаре в поселке Таежном Октябрьского района. Возгорание произошло на кухне в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома. Вероятная причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Через пять минут после сообщения на место прибыли огнеборцы пожарной команды поселка Таежный и пожарно-спасательной части № 8 села Екатеринославка, всего семь человек и две единицы техники. Звеном газодымозащитной службы во время проведения разведки были спасены двое мужчин 1998 и 1999 годов рождения. С отравлением продуктами горения их доставили в военный госпиталь Белогорска.

В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем на кухне повреждена бытовая техника и вещи, квартира закопчена по всей площади. Распространения огня на соседние помещения пожарные не допустили.