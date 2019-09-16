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16сентября
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сегодня, 17:17 0

Насильник 4 дня держал школьницу в квартире Москвы

Насильник 4 дня держал школьницу в квартире Москвы
Фото: Alexas_Fotos с сайта Pixabay

В Москве мужчина похитил 13-летнюю школьницу и четыре дня удерживал ее в квартире. По данным РЕН ТВ, 32-летний уроженец Магнитогорска не был знаком с девочкой и несколько раз избивал и насиловал ребенка.

Девочка вернулась домой через четыре дня после похищения. Она просилась домой раньше, но подозреваемый не выпускал ее из квартиры. 16 сентября мужчину задержали. Установлено, что он имеет судимость за разбой.

В 2014 году в Амурской области напоили и изнасиловали 10-летнего мальчика.

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#криминал #происшествия

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