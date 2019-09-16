Насильник 4 дня держал школьницу в квартире Москвы

В Москве мужчина похитил 13-летнюю школьницу и четыре дня удерживал ее в квартире. По данным РЕН ТВ, 32-летний уроженец Магнитогорска не был знаком с девочкой и несколько раз избивал и насиловал ребенка.

Девочка вернулась домой через четыре дня после похищения. Она просилась домой раньше, но подозреваемый не выпускал ее из квартиры. 16 сентября мужчину задержали. Установлено, что он имеет судимость за разбой.

В 2014 году в Амурской области напоили и изнасиловали 10-летнего мальчика.