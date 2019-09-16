Новозеландские пенсионеры-авиапутешественники посетят Амурскую область

Амурские авиаторы готовятся к встрече с необычными путешественниками. Супружеская чета пенсионеров из Новой Зеландии совершают кругосветное путешествие на легкомоторном самолете Piper Comanche.

Барри и Сандра Пейн – супруги из Новой Зеландии. Как сообщает сетевое издание 360tv.ru, сейчас прошли уже половину маршрута, позади остались Великобритания и Америка, уже были на Сахалине и Магадане, пересекли Гренландию, Исландию, Францию и Швейцарию. В каждом городе снимают видеоблог, который сами озвучивают.

Вместе они почти полвека, недавно разменяли седьмой десяток. Барри всю жизнь работал пилотом, служил в Королевских Военно-воздушных войсках. Сандра растила сыновей. После выхода на пенсию они долго думали, чем себя занять. Два года назад Сандра тоже выучилась на летчика, и вместе они решили: сейчас лучшее время, чтобы отправиться в кругосветку.

«Если быть совсем честными, то одним утром мы проснулись, подумали, что мы будем делать в 2019 году. И решили совершить кругосветное путешествие», – сказал Барри Пейн. «Если еще быть честнее, то Барри просто не хотел сидеть в кресле-качалке, скучать», – уточнила его жена Сандра. Во время путешествия 68-летняя Сандра контролирует приборы, занимается организацией заправок и всего, что связано с наземным обслуживанием. 72-летний Барри отвечает за взлеты и посадки, а полет выполняет автопилот.

Пожилые авиаторы именуют себя прозвали «Базфлаерс» – «жужжащие пилоты». «Вылетели из дома 1 мая, всего в путешествии планируем провести шесть месяцев. Мы женаты уже 49 лет, и нам очень комфортно путешествовать вместе. Вернемся домой из кругосветки как раз к юбилею – 50-летию совместной жизни», – улыбается Сандра Пейн.

Кругосветное плаванье во имя добра и мира, как называют свое путешествие пожилые авиаторы, включает в себя 50 рейсов. При этом новозеландцы планируют дважды пересечь экватор. Барри и Сандра хотят повторить успех своего земляка – Чарльза Кингсфорда Смита, который в 1929 году проделал то же самое, первым в мире совершив перелет между Новой Зеландией и Австралией.

Подготовка к кругосветке заняла у «Базфлайерс» долгие месяцы. «Жужжащие пилоты» методично позаботились обо всем, начиная от собственного здоровья и заканчивая необходимыми припасами, оборудованием, состоянием самолета, составлением маршрута и планированием полета. Барри и Сандра составляли списки, читали обзоры и отзывы. Все для того, чтобы один большой затяжной рейс из 50-ти маленьких отрезков был благополучно выполнен, сообщает ДВ-Росс.

Пенсионеров-путешественников готовятся встретить в Амурской области. Как сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор аэрограда «Приамурье» Лариса Касьян, экипаж Piper Comanche планируют приветствовать в конце текущей недели. Подробнее об этом Лариса обещала рассказать позднее – пока дата и время прибытия гостей неизвестна.