Женщина похудела на 63 килограмма, поедая мороженое и курицу

В Британии женщина похудела на 64 килограмма благодаря курице и мороженому. До похудения британка не могла сама передвигаться и весила 140 килограммов.

Эрика Ли (Erica Leigh) села на диету, когда врач сообщил ей, что в скором времени она может умереть из-за лишнего веса. Женщина не могла самостоятельно ходить и страдала от сильных болей по всему телу. Она пыталась похудеть, но не один из способов не помогал избавиться от лишних килограммов.

После угрозы смерти Ли вступила в программу похудения и перестала есть жирную пищу. При этом диета позволяла ей разнообразить меню. Она могла есть жареную курицу и небольшую порцию мороженого с брауни ежедневно.

На этом Эрика не остановилась и стала заниматься спортом с персональным тренером.

Благодаря новой диете и физической активности женщина похудела на 63 килограмма, сообщает «Актуальные новости».

В октябре 2018 года британка похудела вдвое благодаря ошибочной СМС. Девушка обиделась, смогла похудеть и заняла первое место в конкурсе красоты.