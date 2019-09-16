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16сентября
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сегодня, 15:58 0

Новый амурский «Кванториум»: направления технопарка начали работать в Свободном

Новый амурский «Кванториум»: направления технопарка начали работать в Свободном
Фото: министерство образования и наукиАмурской области

16 сентября в Свободном заработали направления технопарка «Кванториум-28» на базе школ и Дома детского творчества. Позже занятия продолжатся в помещениях Свободненской детской железной дороги, где сейчас идут ремонтные работы.

В технопарке Свободного будут заниматься 300 школьников. Больше 200 ребят уже подали заявления на обучение. Самые популярные направления среди свободненцев – «Робо/IT» и «Хайтек цех». Здесь сформировано по шесть групп в каждом направлении.Направления «Гео/аэро» и «VR/Промдизайн» еще ждут будущих кванторианцев. На них набор продолжается, сообщает региональное министерство образования и науки.

Новый учебный год уже начали воспитанники центра технического творчества в Благовещенске. В работу запущено шесть квантумов. Для того, чтобы занятия в «Кванториуме» были доступны и для сельских школьников, Амурская область приобрела мобильный технопарк. В течение учебного года он будет ездить по маршруту Возжаевка – Екатеринославка – Поярково – Константиновка – Тамбовка – Ивановка. Ожидается, что к 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков.

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#дети #наука #образование

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