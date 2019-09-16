Новый амурский «Кванториум»: направления технопарка начали работать в Свободном

Фото: министерство образования и наукиАмурской области

В технопарке Свободного будут заниматься 300 школьников. Больше 200 ребят уже подали заявления на обучение. Самые популярные направления среди свободненцев – «Робо/IT» и «Хайтек цех». Здесь сформировано по шесть групп в каждом направлении.Направления «Гео/аэро» и «VR/Промдизайн» еще ждут будущих кванторианцев. На них набор продолжается, сообщает региональное министерство образования и науки.

Новый учебный год уже начали воспитанники центра технического творчества в Благовещенске. В работу запущено шесть квантумов. Для того, чтобы занятия в «Кванториуме» были доступны и для сельских школьников, Амурская область приобрела мобильный технопарк. В течение учебного года он будет ездить по маршруту Возжаевка – Екатеринославка – Поярково – Константиновка – Тамбовка – Ивановка. Ожидается, что к 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков.