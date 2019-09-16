Актриса Юлия Такшина: «Уроки с детьми делаю по телефону»

Знакомая многим зрителям по сериалу «Не родись красивой» и «Кухня» актриса Юлия Такшина произвела настоящий фурор на звездной дорожке фестиваля «Амурская осень-2019».

Известная телекрасотка активно раздавала автографы всем желающим. Несмотря на свое амплуа стервы, в жизни Юлия очень милая и обаятельная. О творческих клише, о жизни в бесконечных гастролях и о воспитании детей Юлия рассказала программе «Простые вопросы».