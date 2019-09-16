Фигуристы-чемпионы выступили в Благовещенске в рамках «Амурской осени» (фото)

Фото: организаторов

15 сентября в Ледовой арене «Острова» в Благовещенске состоялось очередное мероприятие в рамках фестиваля кино и тетра «Амурская осень». Это был концерт на льду, в котором приняли участие российские фигуристы, актеры, певцы, а также китайские фигуристы из городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян.

Ледовая арена была полна людей, желающих посмотреть на звезд. В холле раздавали бесплатную сладкую вату, а любой желающий мог сфотографироваться с медведем на фотозоне.

В начале концерта зрителей поприветствовали мэр Благовещенка Валентина Калита, президент «Амурской осени» Сергей Новожилов, советник компании «Фауст» Александр Федорчук.

Ведущим программы был актер Евгений Банифатов (Кулик).

Свои вокальные данные зрителям продемонстрировали певец Дмитрий Нестеров, участница шоу «Песни на ТНТ» Альбина Кабалина, Денис Сердюков, Владислав Шкляев. Фигуристы Степан Еремин и Юлия Касьянова, Илья Спиридонов и Лина Кудрявцева показали горожанам много красивых и сложных фигурных элементов. Перед благовещенцами выступила фигуристка, чемпионка России и мира Елена Радионова. Изюминкой концерта стал выход китайских фигуристов, которые специально приехали, чтобы выступить на шоу.

Душевный номер показала звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова совместно с олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым.

«Этот номер – экспромт чистой воды. Я только сегодня утром познакомилась с Алексеем и рассказала ему про свое выступление. Мы разговорились, и он предложил его сделать совместным. Я была очень рада такому сотрудничеству», – цитирует Анастасию Денисову отдел маркетинга ТРЦ «Острова».

Также перед концертом на льду олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, тренер по фигурному катанию Алексей Урманов провел мастер-класс для начинающих китайских и российских фигуристов (поучиться у фигуриста изъявили желание около 60 человек).

После мастер-класса дети отправились в «Банкет Холл» на чаепитие с чемпионом, где задали ему вопросы: в каком возрасте Алексей начал заниматься фигурным катанием, какие у него были первые коньки, сколько часов в день Алексей тренировался в детстве.