Участники фестиваля «Амурская осень» почтили память Валерия Приемыхова

«Уже много слов было сказано в адрес прекрасного и талантливого человека Валерия Приемыхова. Вот уже 17 год подряд у нас есть добрая традиция на второй день фестиваля, после открытия, приходить сюда. Приемыхов был одним из самых совестливых художников в кино, и эта его черта отразилась во всем его творчестве. Не зря гран-при фестиваля носит его имя. Для жюри это большая честь и ответственность вручать эту награду», – рассказал президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

На церемонии присутствовал актер Дмитрий Савельев, который сыграл сына персонажа Валерия Приемыхова в фильме «Жена ушла» (1979). Актер рассказал, что встреча и работа с Приемыховым стала поворотной в его судьбе, хотя он этого тогда и не понимал, потому что был слишком маленьким.