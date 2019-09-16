В Белогорске должник по алиментам лишился свободы

В Белогорске осужден мужчина, накопивший долг по алиментам. В течение полугода он не выплачивал деньги на содержание двоих детей. Сумма задолженности превысила 90 тысяч рублей.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев». Кроме того, как сообщает прокуратура Амурской области, он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. В соответствии со статьей 70 УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров», к назначенному наказанию прибавилась часть неотбытого наказания по приговору Белогорского городского суда. Окончательный срок – лишение свободы на семь месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении.