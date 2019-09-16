Как амурские застройщики выживают в новых условиях

Теперь застройщики не могут брать деньги на строительство напрямую у дольщиков, как раньше. По старой схеме разрешили работать только по тем новостройкам, которые на 1 июля 2019 года уже имели высокую степень достройки и в которых определенный % квартир реализован по ДДУ.

Как переход к проектному финансированию повлиял на строительную сферу Приамурья, обсуждали в "Точке кипения" 13 сентября.

Благовещенские компании не спешат переходить на проектное финансирование. Большинство либо получили разрешение достраивать по прежним правилам, привлекая средства дольщиков (условия, при которых это разрешено, мы обозначили выше), либо возводят дома за счет собственных средств.

Так, ЗАО "Амурстрой" может обходиться без перехода на новую схему до конца 2020 года. Как пояснил замдиректора компании Василий Абросимов, "Амурстрой" перейдет на проектное финансирование, как только увидит прозрачность условий от банков. На вопрос о приемлемой для застройщика ставке, Василий Абросимов ответил: 4%.

- Китайским застройщикам в этом плане проще, - добавил он, - в китайских банках они получают кредиты под 2%, поэтому российские строители оказываются в более сложных условиях.

Как выяснилось, некоторые амурские застройщики привлекают средства населения еще одним способом - незаконным. Об этом рассказала замминистра строительства Амурской области Оксана Александрова. Ряд застройщиков продают новостройки по договору инвестирования. Действующим законодательством это запрещено, за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

При этом, по данным областного Минстроя, более 50% жилищного строительства в регионе - долевое. Поэтому переход на проектное финансирование вызывает опасения за объемы ввода в будущем. Государственная поддержка, отмечают в Минстрое, должна быть направлена не только на граждан (доступная ипотека), но и на застройщиков.

Так, ведомство готовило проект, которым предусматривалась компенсация части затрат застройщиков на подключение инженерных сетей. Но пока в вышестоящих инстанциях ответа на инициативу нет.

В общем, как это обычно и бывает, в новой ситуации больше вопросов, чем ответов. Специалисты отмечают, что рост цен будет в любом случае. Остается надеяться, что он будет несущественным, и объемы вводимого жилья в регионе и в целом по стране не упадут.

- Подобные мероприятия необходимо проводить чаще, чтобы все стороны одного процесса слышали друг друга. Даже я узнал много нового, хотя по данной теме постоянно держу руку на пульсе. Понятно, что на местном уровне всю систему мы не изменим, но мы можем генерировать идеи и с помощью Законодательного собрания области выходить с законодательными инициативами на Госдуму. А это уже высокие шансы быть услышанными и повлиять на ситуацию, - прокомментировал модератор встречи в "Точке кипения", Президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский.