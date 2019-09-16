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16сентября
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сегодня, 15:15 0

Анастасия Решетова устала от беременности

Анастасия Решетова устала от беременности
Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

23-летняя Анастасия Решетова готовится стать мамой. Модель носит ребенка от известного репера Тимати.

Решетова опубликовала в Инстаграме новое селфи в откровенном наряде, который подчеркнул ее живот.

Модель обратилась к подписчикам. «Как смириться с тем, что через считаные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании? Признаюсь честно, бывали моменты, когда было очень тяжко в плане самочувствия и я сгоряча выкрикивала: „Ну скорее бы уже родить!“» –поделилась Анастасия.

Решетова также отметила, что сейчас ей нужно наслаждаться каждой минутой своего положения.

Поклонники поддержали будущую мать в комментариях. «Ты такая женственная, прекрасная, беременность раскрывает истинную красоту женщины! Желаю, чтобы всё свершилась так, как вы желаете», «Я уверена, что у тебя всё получится и ты будешь чудесной мамой», – написали они.

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#шоу-бизнес

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