В Благовещенске открылась выставка художников из шести стран мира

В Амурском областном краеведческом музее Благовещенска открылась новая экспозиция. Международная эмальерная выставка объединила 20 художников из России, Испании, Германии, Венгрии, Индии, Дании. Среди участников − члены Российской академии художеств, заслуженные художники РФ и лауреаты международных конкурсов.

Выставка называется «Пламенная живопись». На ней представлены 52 работы российских и зарубежных художников-эмальеров. Международная эмальерная выставка – совместный художественный проект Российской академии художеств, Творческого союза художников России и Художественно-промышленной академии имени Строганова. Идея – показать современное состояние этого древнего, постоянно развивающегося элитарного вида искусства, его самобытность и уникальность в России и системообразующую роль в европейском и мировом художественном пространстве.

Выставка будет работать в Амурском областном краеведческом музее до 20 октября. Подробно о ней можно почитать в рубрике «Культпросвет».