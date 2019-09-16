В Хэйхэ стартует строительство экспериментальной свободной экономической зоны

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Во вторник, 17 сентября, в Хэйхэ пройдет церемония начала строительства экспериментальной свободной экономической зоны. В рамках мероприятия также дадут старт возведению трансграничного логистического узла, который будет располагаться по обе стороны строящегося моста Благовещенск – Хэйхэ.

Во время церемонии стороны подпишут ряд двусторонних соглашений, сообщает Biang.ru со ссылкой на администрацию Хэйхэ. На мероприятии будут присутствовать представители мэрии Хэйхэ и Благовещенска и представители предпринимательских кругов провинции Хэйлунцзян и Амурской области. В пресс-службе администрации Благовещенска Амур.инфо пояснили, что представлять город будет заместитель мэра Максим Ноженкин.

Участники церемонии начала строительства свободной экономической зоны также примут участие в «Форуме самой северной экспериментальной СЭЗ Китая», который пройдет в Хэйхэ во второй половине дня 17 сентября.

Как сообщало Амур.инфо, власти Китая приняли решение создать 3 экспериментальных СЭЗ в провинции Хэйлунцзян, в том числе одну – в Хэйхэ. Планируется, что зона будет находиться у строящегося автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ. Ее площадь составит 20 квадратных километров. В администрации Хэйхэ надеются, что она будет стимулировать развитие товарооборота между Хэйхэ и Благовещенском, и целиком впишется в концепцию трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ.