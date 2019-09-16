Ночные заморозки, дневные осадки: прогноз погоды в Амурской области на 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, в Амурской области прогнозируются осадки. В большинстве районов пройдет дождь, местами сильный. В ночь на вторник может пойти снег.

На севере региона ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Днем местами возможны сильные осадки. В центральных и южных районах ночью увеличится облачность, в отдельных районах пройдет слабый дождь.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду, с усилением до 13–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 0 до 5 градусов тепла. Местами возможны заморозки на поверхности почвы до –2 градусов, местами похолодает до –5 градусов.

Днем установится облачная погода, в большинстве районов возможны осадки в виде дождя, слабого дождя. Местами по востоку пройдет сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 13-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 13…18 градусов.

В Благовещенске ночью увеличится облачность, существенных осадков не предвидится. Юго-западный ветер усилится до 6–11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 4…6 градусов тепла. В течение дня станет облачно, пройдет дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 12–17 метров в секунду. Воздух прогреется до 14…16 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.