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16сентября
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сегодня, 14:35 0

В Амурской области настойчивый «бывший» лишился свободы

В Амурской области настойчивый «бывший» лишился свободы
Фото: pixabay.com

В Шимановске Амурской области к реальному лишению свободы осудили 41-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в незаконное проникновение в жилище своей бывшей сожительницы. При этом незваный гость был нетрезв.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». В середине апреля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что ему нужно побеседовать с его бывшей сожительницей. Для этого он пришел в дом одного из местных жителей, у которого жила женщина. С помощью лома гость взломал навесной замок, после чего проник в жилище.

Как сообщает прокуратура Амурской области, за незаконное проникновение в жилище суд приговорил шимановца к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел, что на момент совершения преступления у мужчины имелись две непогашенные судимости, неудовлетворительную характеристику с места жительства и состояние алкогольного опьянения в момент совершения преступления.

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#происшествия #суды #Шимановск

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