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16сентября
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сегодня, 13:35 9

Амурчане тратят на оплату ЖКУ больше своих дальневосточных соседей

Амурчане тратят на оплату ЖКУ больше своих дальневосточных соседей
Фото: Амур.инфо

РИА Новости опубликовало «Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги», куда вошла и Амурская область. Специалисты РИА Рейтинг выяснили, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги.

Всего в перечне 85 мест, и Приамурье заняло 73-е (1 место – наименьшая доля расходов на оплату ЖКУ, последнее – наибольшая). В регионе соответствующий показатель для среднестатистической семьи составил 11,8 %. Расходы такой амурской семьи на ЖКУ в месяц оценили в 4 586 рублей.

Меньше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг в процентном соотношении тратят, согласно исследованию, в республиках Дагестан, Ингушетия и Хакасия. Их показатели – 4,6 %, 4,8 % и 7,1 % соответственно (1, 2 и 3 места рейтинга).

Больше всего на ЖКУ в процентном соотношении уходит в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ (83 место, 13,5 %), Магаданская область (84 место, 14 %), Камчатский край (85 место, 15 %).

В ряде других регионов Дальнего Востока (кроме Амурской области) показатели следующие: Хабаровский край – 11,7 % (72 место), Еврейская автономная область – 8,7 % (22 место), Приморский край – 10,1 % (46 место), Сахалинская область – 8,4 % (18 место), Якутия – 10,5 % (53 место).

В целом по России доля расходов населения на жилищно-коммунальные услуги составляет 9,6 %.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Керталаш

    Керталаш
    2 часа назад

    дикие цифры жадности управляек и невозможность государства влиять на цены

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    У меня больше 25% уходит. Так что это все херня.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Амурчане платят 12 процентов? При том, что в области одни из самых высоких платежей за ЖКУ в России? Что за ЛОЖЬ эти 12 процентов, что за расчеты? Максимальный законный процент на оплату ЖКУ составляет 22 процента, с учетом, что, как минимум, ТРЕТЬ амурчан получает субсидию – это уже далеко не 12 процентов. Ведь реальная средняя пенсия амурских пенсионеров в районе 12-13 тысяч, а насчитывают им за ЖКУ в среднем 5 тысяч, вот и получается, цифра в районе 35-40 процентов (субсидии доводят цифру до 22 процентов). Но ведь помимо ЖКУ у людей ( пенсионеров, в первую очередь) есть еще несколько жизненно (!!!) необходимых затрат-платежей – телефон, домофон, интернет, я уже не говорю о лекарстве и прочем ( перечень за десяток позиций).

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Вероника Н.

    Но ведь помимо ЖКУ у людей ( пенсионеров, в первую очередь) есть еще несколько жизненно (!!!) необходимых затрат-платежей – телефон, домофон, интернет, я уже не говорю о лекарстве и прочем ( перечень за десяток позиций).



    + содержание управляйки (+ обслуживание лифта) + плата за капремонт.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    о, заголовок поменяли :) Вместо "12%" теперь "больше своих дальневосточных соседей" ))

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    DimonSУ меня больше 25% уходит. Так что это все херня.


    аналогично.

  • ландыш53

    ландыш53
    58 минут назад

    Мы получаем льготу на оплату ЖКХ. И все равно меньше 20% не получается..

  • Molex69

    Molex69
    34 минуты назад

    Спасибо центру за это!

  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Всё для "развития" ДВ делается.

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