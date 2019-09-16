Амурчане тратят на оплату ЖКУ больше своих дальневосточных соседей

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Всего в перечне 85 мест, и Приамурье заняло 73-е (1 место – наименьшая доля расходов на оплату ЖКУ, последнее – наибольшая). В регионе соответствующий показатель для среднестатистической семьи составил 11,8 %. Расходы такой амурской семьи на ЖКУ в месяц оценили в 4 586 рублей.

Меньше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг в процентном соотношении тратят, согласно исследованию, в республиках Дагестан, Ингушетия и Хакасия. Их показатели – 4,6 %, 4,8 % и 7,1 % соответственно (1, 2 и 3 места рейтинга).

Больше всего на ЖКУ в процентном соотношении уходит в таких регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ (83 место, 13,5 %), Магаданская область (84 место, 14 %), Камчатский край (85 место, 15 %).

В ряде других регионов Дальнего Востока (кроме Амурской области) показатели следующие: Хабаровский край – 11,7 % (72 место), Еврейская автономная область – 8,7 % (22 место), Приморский край – 10,1 % (46 место), Сахалинская область – 8,4 % (18 место), Якутия – 10,5 % (53 место).

В целом по России доля расходов населения на жилищно-коммунальные услуги составляет 9,6 %.