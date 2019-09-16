В амурском заксобрании предложили запретить строить жилые дома в зонах подтопления

Депутаты Законодательного собрания Амурской области обсудили превентивные меры борьбы с последствиями паводков. Одной из таких мер стал предложенный запрет на жилое строительство в зонах, подвергающихся подтоплению.

Наводнение 2019 года принесло региону ущерб в размере более 6 миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда выплачено жителям области в связи с утратой имущества. Возможность избежать подобных катастроф в будущем, в частности, путем ограничения строительства в зонах, подверженных риску затопления, и необходимые для этого изменения федерального законодательства и нормативных правовых актов области, стали темой видеоселекторного совещания депутатов областного парламента с органами местного самоуправления и органами государственной власти региона.

«В Благовещенском районе начиная с 2014 года было выдано 129 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в зонах риска, хотя мы внесли изменения в правила землепользования и застройки и выделили территории подтопления. Но так как эти зоны риска не поставлены на кадастровый учет, население оспаривает наши решения в суде и мы вынуждены выдавать разрешения на строительство», – рассказал первый заместитель главы Сергей Матвеев.

Представители прокуратуры Амурской области подтвердили: запретить подобные стройки или признать объекты незаконными на сегодняшний день невозможно. Причина этого – отсутствие установленных и внесенных в реестр особых зон.

Согласно постановлению правительства РФ, границы зон затопления определяет федеральное агентство водных ресурсов, но на основании предложений органов исполнительной власти регионов. В Приамурье это полномочия министерства природных ресурсов. Как доложил заместитель министра, график определения зон затопления и подтопления уже разработан и рассчитан до 2026 года. В общей сложности данную работу необходимо провести в 358 населенных пунктах Приамурья.

В рамках подготовки к совещанию депутатами трех комитетов Законодательного собрания были изучены нормативная база и опыт соседних регионов. «В Хабаровском крае, к примеру, министерством строительства разработана специальная госпрограмма, в которую включена статья по определению границ зон затопления и подтопления. Соответственно, предусмотрено финансирование из краевого бюджета. Зоны определяют в границах поселений, при этом на один населенный пункт уходит 700–800 тысяч рублей», – отметил председатель комитета по экономике и собственности области Виктор Радченко.

«Мы видим, что у нас нет другого варианта не допустить строительства жилых домов на подтапливаемых территориях, кроме как законодательно запретить там строительство. И на совещании, прошедшем в августе по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, президент это еще раз подчеркнул. Делать это нужно и делать быстро, не по три села в год. Времени до 2026 года у нас нет», – подвела итоги совещания председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

По итогам обсуждения решили рекомендовать министерству природных ресурсов Амурской области разработать областную программу по определению границ зон затопления и исключению данных зон из перечня разрешенных для строительства. Кроме того, необходимо представить предложения по скорейшей реализации указанной программы. Главы муниципалитетов должны параллельно усилить информационную работу с населением, сообщает Законодательное собрание Амурской области.