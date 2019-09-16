Благодаря амурским артистам, на Псковщину раньше обычного пришли Новый Год и Рождество

На минувших выходных, 14 сентября, в рамках национального проекта Министерства культуры России «Большие гастроли» в Великие Луки приехало полсотни представителей Приамурья. Благодаря чему раньше обычного «объявили» на псковской земле Рождество и Новый Год.

«В субботу был первый спектакль по Гоголю "Ночь перед Рождеством". Этот спектакль, поставленный украинской творческой бригадой во главе с Игорем Афанасьевым, на данный момент является одной из визитных карточек репертуара нашего драмтеатра. Куда бы его не привозили зрители принимают постановку на "ура". Так было вчера и в Великих Луках. Десять минут зал утопал в овациях. В интервью после спектакля великолучане отмечали музыку, танцы, костюмы и, конечно же, игру актёров. А ещё признавались в симатиях к украинской нации, колоритом которой пронизана постановка Амурского драматического», – рассказывает Сергей Логвинов.

На пресс-конференции, приуроченной к открытию гастролей, актеры Анна Лаптева, Роберт Салахов и Юрий Роголев говорили о том, что театральный мир тесен. Так или иначе судьба сводила наших известных актеров Приамурья с великолукскими актерами. А главного режиссера местного театра Павла Сергеева ожидал сюрприз. На первой же репетиции он встретил завмуза Амурского театра Сергея Ерёменко и балетмейстера Ольгу Черевко, с которыми сотрудничал несколько лет назад в Нягани.

«Погулял утром по приезде вдоль вашей реки. Тихо. Малолюдно. Такое умиротворение. Даже подумал, а где же люди? Потом понял, что выходной и на часах 7 утра», – поделился с журналистами актер Юрий Роголев.

Вечером в зале был аншлаг и рождественское настроение. А 15 сентября с первой же показанной детской сказкой «Щелкунчик» пришел и Новый Год. На сцене для юных зрителей сияла украшенная елка, устраивался новогодний бал и строили свои козни серые представители Страны Мышляндии.

Немало юных зрителей пришли в театр с букетами цветов, которыми задарили по окончании представления наших актеров. Очень многие дети захотели сфотографироваться со сказочными персонажами. Принцесса, ее фрейлины, мышь-парламентер и даже сам Щелкунчик вышли из-за театрального занавеса и 15 минут участвовали в незапланированной фотосессии.

Гастроли Амурского театра драмы продолжаются. Вечером в воскресенье будет показана комедия «Тетки» с Анной Лаптевой и Натальей Петровой в главных ролях.