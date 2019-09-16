Большинство читателей Амур.инфо поддержали снижение скорости на дорогах Благовещенска

На Амур.инфо завершилось голосование о снижении скорости движения по дорогам Благовещенска. В опросе приняли участие 866 человек. Хоть немного, но перевесило положительное отношение к инициативе по снижению скорости – его высказали 446 респондентов. Тогда как 411 опрошенных не поддержали предложение «утихомирить» городское движение путем скоростного ограничения.

«Как вы относитесь к предложению снизить скорость движения на дорогах Благовещенска?» – такой вопрос был выставлен на голосование. По традиции, категории «за» и «против» содержали равное количество вариантов.

Наибольшее количество ответов в первой категории набрал вариант «Положительно, это эффективная мера для снижения аварийности» – его выбрали 128 респондентов (14,8 % от общего количества участников опроса). «Положительно, но при этом надо повысить штрафы за превышение скорости», – считают 120 человек (13,9 %). «Положительно, надо пробовать все меры и искать самую действенную», – уверен 101 опрошенный (11,7 %). «Положительно, но только если скорость будет регулироваться лежачими полицейскими», – высказались 62 человека (7,2 %).

Больше всего голосов в категории «против» набрал вариант «Отрицательно, лучше строить виадуки и подземные переходы». Его отметил 191 респондент (22,1 %). «Отрицательно, это повлечет за собой пробки на дорогах», – предположили 134 человека (15,5 %). «Отрицательно, лихачи все равно найдутся», – считают 87 опрошенных (10 %). «Отрицательно, лучше воспитывать пешеходов», – уверены 34 человека (3,9 %).

Другой вариант выбрали 8 участников голосования (1 %). И вот что они написали:

Законопослушные водители не нарушают скоростной режим, а нарушителям все равно, какое ограничение на дороге. Надо просто сделать наказание неотвратимым!

Отрицательно, необходим контроль скоростного режима, а его нет.

Знаки скоростного режима в городе – нормальные! Просто скорость никто (практически) не соблюдает... Нужно чаще штрафовать нарушителей! Тогда появиться культура вождения.

Город и так еле-еле едет. Ездить невозможно, больше 50 не едут. Снижать некуда уже.

На данный момент отрицательно, так как даже ночью по улице Калинина приходится останавливаться на каждом перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора, если ехать с максимальной скоростью 60 км/ч. Вот и приходится нестись сверх установленной правилами скоростью, чтобы успеть хотя бы два перекрестка без остановок проехать.

Лучше сделать дороги

Что вы прицепились к этой скорости?! На Калинина–Красноармейской девочку сбил автобус на черепашьей скорости, на Калинина–Октябрьской наезд на девушку совершили тоже на низкой скорости. Снижением скорости на дорогах мозги людям не вправишь – все равно будут давить на перекрестках, все равно пешеходы будут кидаться под колеса. И самое главное, тем, кто носится по городу как угорелый, все равно, что написано на знаке – 60 или 40. Верните ДПС на дороги! Пусть замеряют скорость и штрафуют, как раньше. Штрафуйте пешеходов, которые выходят на дорогу, уткнувшись в телефон.

Запретить автомобили.

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Его темой стала прививка от гриппа. Высказаться по поводу вакцинации можно до 30 сентября.