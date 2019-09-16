Андрей Плутенко собирается вернуться в АмГУ

В телефонном разговоре Андрей Долиевич подтвердил, что планирует участвовать в выборах. Но от подробного комментария воздержался, сказав лишь, что в случае его победы на выборах ректора, занимать должность зампреда он больше не сможет.

Точная дата самих выборов пока неизвестна. Сейчас идет процедура приема документов от кандидатов, продлится она до 24 сентября. Затем документы направят в Москву на согласование. После начнет работу аттестационная комиссия.

«В середине октября аттестационная комиссия пригласит кандидатов в Москву и проведет собеседование. Им зададут вопросы по программе развития вуза, оценят их профессиональные и личные качества. Далее пройдут сами выборы непосредственно уже в Благовещенске. В них участвует коллектив АмГУ и студенты. Со всех структурных подразделений вуза будут делегаты. Те, кто не имеет отношения к АмГУ, в выборах не участвуют», –рассказал временно исполняющим обязанности ректора Андрей Лейфа.