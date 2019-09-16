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16сентября
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сегодня, 12:36 13

Андрей Плутенко собирается вернуться в АмГУ

Андрей Плутенко собирается вернуться в АмГУ
Фото: ruspekh.ru

В АмГу до конца года выберут нового ректора. После ухода с этой должности Андрея Плутенко, который стал запредом правительства региона чуть больше года назад, временно исполняющим обязанности ректора был назначен Андрей Лейфа. Теперь вуз ждут выборы, известно, что Андрей Плутенко станет одним из кандидатов.

В телефонном разговоре Андрей Долиевич подтвердил, что планирует участвовать в выборах. Но от подробного комментария воздержался, сказав лишь, что в случае его победы на выборах ректора, занимать должность зампреда он больше не сможет.

Точная дата самих выборов пока неизвестна. Сейчас идет процедура приема документов от кандидатов, продлится она до 24 сентября. Затем документы направят в Москву на согласование. После начнет работу аттестационная комиссия.

«В середине октября аттестационная комиссия пригласит кандидатов в Москву и проведет собеседование. Им зададут вопросы по программе развития вуза, оценят их профессиональные и личные качества. Далее пройдут сами выборы непосредственно уже в Благовещенске. В них участвует коллектив АмГУ и студенты. Со всех структурных подразделений вуза будут делегаты. Те, кто не имеет отношения к АмГУ, в выборах не участвуют», –рассказал временно исполняющим обязанности ректора Андрей Лейфа.

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#вузы #областная власть

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Комментарии
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  • Керталаш

    Керталаш
    3 часа назад

    на фиг ты там нужен бездедьник

  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    3 часа назад

    очень здравая идея , за годы работы вывел вуз на должный уровень, и не стоило его покидать, политика это грязь

  • Мы Все

    Мы Все
    3 часа назад

    Все правильно!!! В правительстве это не работа. Все для галочки и отчетности, что бы москве угодить.

  • Керталаш

    Керталаш
    3 часа назад

    зарплата в правительстве маленькая-а в АМГУ 500 тыров-вот и весь интерес

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    бедный. Не дадут ему никак поработать на любимом месте!

    По моему мнению, АмГУ развивался только при Виноградове, остальные годы в т.ч. и при Плутенко -застой или упадок.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Разочаровался?!

  • Horosho

    Horosho
    2 часа назад

    Плутенко - отличный ректор, большая умница и порядочный человек, правильно, что решил вернуться, нам в АмГУ еще детей учить

  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    конечно политика это помойка и в ней люди могут только соответствующие работать

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Лейфа прямым текстом сказал: посторонние не участвуют.Оно и понятно: Он сам, без всяких Плутенков "поразвивает "АМГУ.

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    При Винаградове Б.А. АмГУ развивался, был одним из лучших региональных вузов, при всех остальных ректорах превращается в Дно...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    alex 3

    бедный. Не дадут ему никак поработать на любимом месте!

    По моему мнению, АмГУ развивался только при Виноградове, остальные годы в т.ч. и при Плутенко -застой или упадок.



    Плутенко более чем достойно управлял АмГУ после Виноградова. А вот пришедшая на его место мадам Астапова развалила все, что можно...

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Что за чел, то играю, то не играю...

  • Алекsей

    Алекsей
    20 минут назад

    Есть политические проститутки, а есть карьеристы-перебежчики, очень высокого мнения о себе, а ВУЗ тем временем при ректоре Виноградов Б. А. развивался, был на лидирующих позициях. Вот что значит личность.

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