Выскажись: бадминтон – дворовая игра или спорт?

Давно ли вы играли в бадминтон? И играли ли вообще? Я вот в детстве. А сейчас практически не вижу, чтобы во дворах летал воланчик, и кто-то «махал» ракетками. Этот спорт изжил себя? Да не должен. Ведь он считается самым популярным во всем мире и выходит за рамки дворовой игры. Даже за рамки Благовещенских дворов. Не верите? Читайте материал, а потом делитесь своими воспоминаниями о бадминтоне, как об игре, в комментариях. А еще своим мнением: бадминтон – серьезный спорт или дворовая игра?

Интересно, много среди нас тех, кто по сей день считал бадминтон дворовой игрой? А ведь это стереотип! На самом деле бадминтон входит в тройку самых тяжелых по физическим нагрузкам игровых видов спорта.

– Очень жаль, что такой стереотип существует. Ведь бадминтон – олимпийский вид спорта с 1992 года, по которому разыгрываются 5 комплектов медалей. А еще проводятся чемпионаты Европы и Мира. Многие спортсмены добиваются серьезных спортивных результатов, – поделился своим мнением президент федерации бадминтона и тенниса Амурской области Станислав Дьяконов.

Но пока подавляющее число лидирующих позиций в бадминтоне, как спорте, занимают азиаты. Еще один интересный факт: играя в бадминтон просто во дворе, в большой спорт не ворвешься. Потому что, оказывается, есть специальная техника ударов и правила игры.

– Серьезно бадминтоном занимаются в зале, потому что на улице играть некомфортно – ветер сдувает волан. К тому же, занимаясь на улице, нельзя освоить технику правильных ударов. Да и вообще, играя на улице, люди просто «держат воланчик» и не более того. Причем зачастую, даже не зная правил. Но для того, чтобы стать настоящим спортсменом необходимы соответствующие условия и площадка. Все это у нас есть, от новичков требуется лишь желание.

КОГО ПРИМУТ НА ЗАНЯТИЯ

Где: ул. Калинина, 137

Тел.: 7 924 841 44 25

Желание – это единственное условие, которое должно преобладать в будущем спортсмене. В остальном высоких требований нет. Как и нет ограничений по возрасту: занятия могут посещать как дети от 4-х лет, так и взрослые. Помимо просто «помахать ракеткой» и выучить технику, на занятиях будут упражнения по растяжке.

А еще здесь работают с детьми с синдромом Дауна и аутистами. Для них созданы особые условия занятий – небольшие группы по 4-5 человек. Присутствие родителей обязательно – они помогают детям адаптироваться к игре и новым условиям.

– Сначала изучаем какие-то общие упражнения, и постепенно дети начинают играть совершенно осмысленно, например, понимают в какую сторону нужно направить удар. Дискомфорта дети не испытывают. Скажу даже больше: 2 ребенка ездили вместе с нами на соревнования в Китай в июне. Этот спорт реально доступен абсолютно для всех!

И он не требует огромных вложений: достаточно купить ракетку. Тренироваться можно как в группе, так и индивидуально.

ПРО АМУРСКИЙ ЦЕНТР БАДМИНТОНА

В Благовещенске центр бадминтона появился в 2014 году.

– Я посетил тренировочные сборы в Даляне и увидел, как популярен бадминтон за рубежом. После решил, что нужно прививать этот спорт и в нашей области. Кстати, есть специальное соглашение Федерации бадминтона с Министерством образования о включении бадминтона в школьные уроки физкультуры. Уже давно доказано офтальмологами, что он благоприятно влияет на зрение, что очень актуально в наше время, когда школьники часами «сидят» в телефонах. А еще у него низкая травматичность, потому что это не контактная игра.

ПРО ДОСТИЖЕНИЯ АМУРСКИХ СПОРТСМЕНОВ И СБОРЫ В КИТАЕ

Спортсмены занимают призовые места регулярно, и не только на чемпионатах Дальнего Востока. С 14 по 15 сентября 2019 года в Благовещенске прошел «Кубок Азии – 2019», и часть первых мест в парных соревнованиях оказались в копилках наших спортсменов. Причем некоторые из них занимаются этим спортом относительно недавно. Например, Виктория Нестеренко – 3 года, но уже чемпионка области, а на «Кубке Азии» заняла 2 место в одиночном зачете.

В целом в турнире приняло участие 96 человек: 52 от российской стороны и 44 от китайской. Команды были из Приморского края, Амурской области, Благовещенска и Поднебесной – провинции Хэйлунцзян. Самому младшему участнику всего 6 лет, самому возрастному – 60. Принимали участие и дети с ограниченными умственными (ментальными) возможностями.

– У нас есть соглашение с китайской стороной – школой бадминтона Хэйхэ – о проведении совместных мероприятий. Китай – один из лидеров мирового бадминтона. Китайцы берут большинство медалей на различных соревнованиях, и такой опыт очень важен для наших спортсменов. Поэтому 2 раза в год мы выезжаем на сборы в Китай, и соответственно китайская команда также приезжает в Благовещенск.

ПОЛЬЗА ОТ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ

Нет стремлений становиться спортсменом? Все равно приходите на занятия! Как минимум для этого есть ПЯТЬ поводов!

1. Играя в бадминтон, в течение часа вы будете терять около 480 калорий. А за месяц регулярных занятий можно потерять ненавистные килограммы! Да, это один из простых и эффективных методов сбросить вес.

2. Бадминтон поможет поддерживать тонус в мышцах и укрепить тело.

3. У вас оживятся рефлексы и улучшится внимательность.

4. Бадминтон помогает снизить последствия гипертонии – понижает кровяное давление.

5. Улучшает функцию легких.

Поэтому не раздумывайте, а попробуйте! Отказаться всегда успеете.

Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона:

Ул. Калинина, 137

Тел.: 7 924 841 44 25