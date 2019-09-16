В Приамурье золотодобытчику временно запретили работать из-за загрязнения реки

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16 сентября управление Росприроднадзора по Амурской области сообщило на своем сайте о том, что в регионе приостановлена деятельность золотодобывающего предприятия «Прииск Дамбуки». Несколькими днями ранее об этом же уведомил федеральный Росприроднадзор.

Отмечается, что инспекторы амурского управления ведомства провели рейдовый осмотр территории Магдагачинского и Зейского районов. В ходе проверки было обнаружено загрязнение реки Б. Олонгро (правый приток реки Иликан), связанное с нарушением ведения горных работ и эксплуатации фильтрационных отстойников.

Было установлено, что на данном водном объекте занимается золотодобычей ПАО «Прииск Дамбуки», по лицензии на право пользования недрами БЛГ 00743 БЭ.

Для подтверждения загрязнения реки Б. Олонгро были отобраны пробы природной воды на содержание взвешенных веществ выше и ниже ведения горных работ. По результатам анализа проб воды установили «увеличение содержания возвещенных веществ в реке Б. Олонгро соответственно на 3,7 мг/дм3 и на 498,6 мг/дм3 при норме не более чем на 0,25 мг/дм3, согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование».

Выявленные нарушения явились основанием для составления протокола об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ – «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Нарушения «представляли угрозу причинения вреда водному объекту», в связи с чем управлением Росприроднадзора был составлен протокол о временном запрете деятельности до рассмотрения административного дела Тындинским районным судом.

Постановлением Тындинского районного суда от 20 августа ПАО «Прииск Дамбуки» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на 20 суток.

Кроме того, по результатам рейдового осмотра в отношении ПАО «Прииск Дамбуки» было вынесено постановление о назначении административного наказания по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение (или) истощение» в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Предъявлен вред, причиненный недропользователем окружающей среде, в размере 518,2 тысячи рублей для возмещения в добровольном порядке.

В управлении Росприроднадзора по Амурской области ИА «Амур.инфо» пояснили, что к настоящему времени причиненный вред не возмещен. У предприятия на это еще есть время. Сейчас «Прииск Дамбуки» возобновил работу.

Получить комментарий в ПАО «Прииск Дамбуки» агентству не удалось.