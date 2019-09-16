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16сентября
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Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в «управляйки»

Благовещенцев, в чьи дома не вернулась вода, просят звонить в «управляйки»
Фото: ck.oblast.online

Благовещенцы жалуются на отсутствие горячей воды в разных районах города. Водоснабжение после завершения гидравлических испытаний должно было вернуться в пятницу вечером, 13 сентября. Но в некоторых домах этого так и не произошло. Людям советуют обращаться в управляющие компании.

Гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях проводила Благовещенская ТЭЦ, испытаний на внутриквартальных сетях, принадлежащих АКС, не проводилось. После завершения всех работ горячую воду вернули, по данным ТЭЦ, порывов обнаружено нигде не было.

«Мы сообщали только о запланированном ремонте тепломагистрали Северного района на аварийном участке, который был обнаружен еще летом во время текущего ремонта на теплотрассе. Поэтому до 25 сентября будет ограничена подача горячей воды во втором микрорайоне, части третьего микрорайона, КПП и ЦЭС», – рассказали на ТЭЦ.

В АКС добавили, что они перекрывали горячую воду на внутриквартальных сетях из-за гидравлических испытаний ТЭЦ, но никаких своих ремонтных работ «Амурские коммунальные системы» не проводили, соответственно никаких порывов на этих сетях не произошло.

«Единственный район, где все-таки обнаружен порыв на линиях АКС – это Театральная – Амурская. Но эта авария не связана с гидравлическими испытаниями, там обнаружен дефект на сетях и его устранили вечером 15 сентября. Сегодня вода должна вернуться в дома горожан, проживающих в этом районе. Все зависит от того, как быстро сработает управляющая компания. Что касается всех остальных районов, где воды до сих пор нет, то людям необходимо звонить в их "управляйки". Скорее всего специалисты просто не переключили задвижки», – рассказали в АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    6 минут назад

    Живу театральная Амурская, задвижки открыты - горячей воды неееееттт!!!!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 минут назад

    Ремонтные работы не велись вееесь выходной!!!!!

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