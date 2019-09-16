В Амурской области сократили срок выплаты маткапитала

Распоряжаться материнским капиталом амурчанки теперь смогут быстрее. Сейчас, по закону, оплата сделок материнским капиталом производится не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления. Теперь решения по распоряжению средствами капитала принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств.

Только месяц из указанного срока дается территориальным органам Пенсионного фонда на запросы в различные инстанции, а также принятие решения об удовлетворении или отказе по заявлению владельца сертификата. В Амурской области этот месячный срок ожидания решили сократить. И в течение 10 дней после получения соответствующих ответов Пенсионный фонд производит оплату, информирует пресс-служба Амурского ПФР.

По каждому заявлению владельца сертификата, в зависимости от направления, куда он решил использовать средства маткапитала, территориальные органы ПФР направляют запросы в различные инстанции – правоохранительные органы, Росреестр, ЗАГС, районные администрации, органы образования и опеки и в другие ведомства. Делается это для того, чтобы проверить документы: например, если речь идет о покупке жилья – не состоит ли оно в реестре ветхого или аварийного фонда, не лишен ли владелец сертификата родительских прав и другие моменты.

«На практике ответы от профильных ведомств приходят, в среднем, в течение двух–трех недель. Раньше решения принимались два раза в месяц в соответствии с установленным графиком, выплата средств также производилась два раза в месяц. Теперь районные управления Пенсионного фонда принимают решения сразу, как только приходят ответы на все запросы. А перечисление средств осуществляется еженедельно, что, в свою очередь, сокращает время ожидания для семей», – рассказала Елена Счастливцева, руководитель группы выплаты материнского (семейного) капитала Центра ПФР в Амурской области.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Как сообщало Амур.инфо, материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 января 2020 года и составит 470 тысяч рублей. Деньги на увеличение размера выплат в федеральном бюджете уже предусмотрены.