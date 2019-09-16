Амурчан беспокоят объявления о продаже свинины в связи с АЧС

В редакцию ИА «Амур.инфо» амурчане прислали фотографию объявления, содержание которого вызвало вопросы. В тексте говорится о продаже, в частности, свинины, указан контактный номер телефона. «А разве уже можно свинину продавать? Висит на подъездах объявление», – задаются вопросом люди.

Ранее сообщалось о том, что на территории всего Приамурья введен временный запрет на продажу свиного мяса амурского происхождения. Такие меры приняли в связи с режимом ЧС в регионе из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Позже сообщалось об отмене почти по всей Амурской области ранее вводившегося карантина по АЧС. Видимо, в совокупности эти факты и вызвали сомнения у амурчан.

В пресс-службе управления ветеринарии региона ИА «Амур.инфо» пояснили, что по-прежнему запрещена продажа свинины амурского происхождения. Если свинина, к примеру, из Хабаровского края и завезена с ветеринарно-сопроводительными документами, продавать ее можно. Нарушителей данного порядка регулярно выявляют и наказывают.

Между тем по номеру телефона, указанному в объявлении, агентству сообщили, что продажи свинины в настоящее время нет.

Амурчанам, которые хотят задать вопросы, связанные со вспышкой африканской чумы свиней, советуют обращаться на телефоны горячей линии: управление Россельхознадзора по Амурской области – 8 (4162) 22-69-66; управление ветеринарии региона – 8 (4162) 51-52-48, 8 (4162) 51-52-55.