В Благовещенске автомобиль сбил ребенка

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15 сентября в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд автомобиль.

Происшествие случилось в 12:42 во дворе дома № 27 по улице Гражданской. Водитель 1983 года рождения, управляя авто Nissan Tiida Latio, сбил пешехода 2012 года рождения, который выбежал из-за припаркованной во дворе машины. Ребенок был травмирован, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

В ведомстве настоятельно рекомендуют родителям рассказать своим детям о дорожных «ловушках»: припаркованных вдоль дома автомобилях, хозяйственных постройках, зеленых насаждениях – они ограничивают обзор как водителю, так и пешеходу.

В соответствие с ПДД, пешеходы имеют преимущество в движении, но они не должны создавать необоснованные помехи.