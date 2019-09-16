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16сентября
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сегодня, 10:24 5

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую должность в России с зарплатой в 430 тысяч

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую должность в России с зарплатой в 430 тысяч

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

За работу на этой должности предлагается зарплата в 430 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на документ Минтруда.

Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков, комментируя эти цифры, отметил, что механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тысяч рублей, а названная зарплата может быть оправдана только срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности, их заявленный доход составлял 330 тысяч рублей в месяц.

В 2018 году в тройку лидеров вырвались должности коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов (его доход тогда оценили в 420 тысяч рублей), гендиректора консалтинговой компании (400 тысяч рублей) и того же механика в отрасли рыбодобывающей промышленности (тогда его зарплату оценили в 400 тысяч рублей).

В пресс-службе Минтруда пояснили, что все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого региона страны.

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#работа #российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    56 минут назад

    чиновник

    и чем ближе к президенту тем выше зп

    даже Фургал говорил что у него зп 450.000

  • Керталаш

    Керталаш
    56 минут назад

    озвучьте зарплату Сечина

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 минуты назад

    Теперь я понимаю, почему минтай стоит 160 руб!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 минуты назад

    Причем тут зарплата Сечина? В статье пишут о зарплате в рублях!!

  • oenesterov

    oenesterov
    43 секунды назад

    Керталаш

    озвучьте зарплату Сечина



    озвучьте зарплату и расходы Навального



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