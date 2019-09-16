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16сентября
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сегодня, 09:46 0

Состояние Заворотнюк ухудшается

Состояние Заворотнюк ухудшается
Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Слухи о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк рак, подтвердились. РЕН ТВ сообщает, что состояние Анастасии ухудшается и медикаментозный сон перешел в глубокую кому.

Состояние актрисы по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Будет ли проводится операция, пока неизвестно. Однако врачи считают, что из-за ухудшающегося состояния хирургическое вмешательство опасно.

Ранее актер Станислав Садальский показал скриншот переписки с Заворотнюк. Актриса поблагодарила Стаса за поддержку. 14 сентября Садальский предложил помощь первоклассных врачей, актриса получила сообщение, но не прочитала.

Представитель актрисы Стас Христов не комментирует состояние звезды, так как ему это запретили делать. Семья Заворотнюк отказывается комментировать ситуацию и не принимает денежную помощь. По информации некоторых СМИ, Анастасия может находится в московской клинике.

В свою очередь, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. По его словам, «врачи бессильны». Однако Разин не уточнил, откуда у него такая информация. Другие звезды шоу-бизнеса поддерживают актрису. Слова поддержки высказали Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Дмитрий Дибров и другие.

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#здоровье #шоу-бизнес

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